Nursind Roma | boom di contagi tra operatori sanitari

(Di martedì 4 gennaio 2022)– “Un tampone rapido ogni 10 giorni non basta per fare un controllo preciso e capillare. Pressione minore su terapie intensive, ma non nei pronto soccorso e nei reparti Covid. Servono presidi di polizia negli ospedali per tutelare il personale dalle aggressioni”. Con queste parole Stefano Barone, segretario provinciale del sindacato delle professioni infermieristichedi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Suitra gli, per Barone “il personaleo non viene messo in condizione di un controllo preciso e capillare, soprattutto per quanto riguarda i medici e infermieri che sono a contatto con ...