Juve-Napoli a rischio. La Asl: «Stiamo valutando se far partire o meno gli azzurri» (Di martedì 4 gennaio 2022) Per la Gazzetta dello Sport, che cita l’Ansa, Juventus-Napoli è a rischio. L’edizione online del quotidiano sportivo lancia la notizia secondo cui la Asl starebbe valutando se far partire o meno il Napoli per Torino, per giocare il match contro i bianconeri allo Stadium, partita prevista per il 6 gennaio, giovedì. “Juve-Napoli a rischio. La Asl: “Stiamo valutando se far partire o meno gli azzurri”” Nel Napoli sono 11 i positivi al Covid, tra giocatori e membri dello staff. In serata si è aggiunto anche l’allenatore, Luciano Spalletti. Si tratterebbe del remake di un film già visto un anno fa, con annessi strascichi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Per la Gazzetta dello Sport, che cita l’Ansa,ntus-è a. L’edizione online del quotidiano sportivo lancia la notizia secondo cui la Asl starebbese farilper Torino, per giocare il match contro i bianconeri allo Stadium, partita prevista per il 6 gennaio, giovedì. “. La Asl: “se fargli”” Nelsono 11 i positivi al Covid, tra giocatori e membri dello staff. In serata si è aggiunto anche l’allenatore, Luciano Spalletti. Si tratterebbe del remake di un film già visto un anno fa, con annessi strascichi ...

