Inter, Dumfries e il segreto della rinascita (Di martedì 4 gennaio 2022) Il giocatore dell’Inter Denzel Dumfries ha preso parte a un gol o un assist ogni 164 minuti in questa Serie A, il miglior dato tra i difensori che sono rimasti in campo per almeno 400 minuti. Nell’Inter mancherà per squalifica Hakan Calhanoglu e cioè il giocatore che da inizio novembre ha preso parte attiva a più gol in Serie A: ben 10 (grazie a cinque gol e cinque assist) sulle 21 reti realizzate dai nerazzurri nel periodo in campionato. L’Inter ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’Inter sarà la prima squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Il giocatore dell’Denzelha preso parte a un gol o un assist ogni 164 minuti in questa Serie A, il miglior dato tra i difensori che sono rimasti in campo per almeno 400 minuti. Nell’mancherà per squalifica Hakan Calhanoglu e cioè il giocatore che da inizio novembre ha preso parte attiva a più gol in Serie A: ben 10 (grazie a cinque gol e cinque assist) sulle 21 reti realizzate dai nerazzurri nel periodo in campionato. L’ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’sarà la prima squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 ...

