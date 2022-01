Inter, conferme della Francia: visite mediche oggi per Onana (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Inter: André Onana potrebbe svolgere oggi le visite mediche con i nerazzurri Ci siamo. Almeno a sentire la stampa francese. Secondo infatti il prestigioso quotidiano L’Equipe, André Onana è sul punto di firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi 5 anni. Il tutto sarà preceduto dalle visite mediche del giocatore che, stando sempre al periodico, dovrebbero esserci oggi stesso a Milano. Il portiere avrebbe ottenuto il permesso dall’Ajax per una visita lampo nella città lombarda. Subito dopo l’estremo difensore farà ritorno al ritiro della nazionale camerunese per la Coppa d’Africa. Dall’Inter per il momento – come appreso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato: Andrépotrebbe svolgerelecon i nerazzurri Ci siamo. Almeno a sentire la stampa francese. Secondo infatti il prestigioso quotidiano L’Equipe, Andréè sul punto di firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi 5 anni. Il tutto sarà preceduto dalledel giocatore che, stando sempre al periodico, dovrebbero essercistesso a Milano. Il portiere avrebbe ottenuto il permesso dall’Ajax per una visita lampo nella città lombarda. Subito dopo l’estremo difensore farà ritorno al ritironazionale camerunese per la Coppa d’Africa. Dall’per il momento – come appreso ...

romeoagresti : Conferme sul fatto che #Juventus e #Inter vogliano spostare la Supercoppa Italiana. Manca l’okay della Lega ??????@GoalItalia - AlfredoPedulla : #Digne vuole lasciare #Everton. Ha quattro offerte, conferme sul gradimento #Inter come raccontato due giorni fa - AlfredoPedulla : #Inter: nessuna risposta da dare ora su PIF (immagino domande). Conferme su gradimento per #Ginter a zero, su un e… - Vega_977 : #Calciomercato ??#RMCSport ????- #Onana si sottoporrà oggi alle visite mediche con l’#Inter prima di firmare il contra… - YBah96 : RT @salda__: «Juve, conferme sull’interesse per Rudiger, grande concorrenza e non tanto ottimismo. Inter, Vecino ha rifiutato il Flamengo p… -

