Indennità di maternità, tre mensilità aggiuntive 2022: le istruzioni Inps (Di martedì 4 gennaio 2022) La Legge di Bilancio 2022 dedica particolare attenzione al sostegno del lavoro autonomo. In particolare, l’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si occupa di estendere l’Indennità di maternità per le lavoratrici autonome o parasubordinate, in possesso di determinati requisiti reddituali, iscritte all’Inps o alle rispettive Casse di previdenza. L’estensione in questione è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, e una delle condizioni per richiederla è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. È l’Inps stessa a fornire tutti i dettagli sulla misura con la Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022. Analizziamo la novità in ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 gennaio 2022) La Legge di Bilanciodedica particolare attenzione al sostegno del lavoro autonomo. In particolare, l’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si occupa di estendere l’diper le lavoratrici autonome o parasubordinate, in possesso di determinati requisiti reddituali, iscritte all’o alle rispettive Casse di previdenza. L’estensione in questione è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di, e una delle condizioni per richiederla è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo disia inferiore a 8.145 euro. È l’stessa a fornire tutti i dettagli sulla misura con la Circolare numero 1 del 3 gennaio. Analizziamo la novità in ...

