Il dolce ricordo di Kim Cattrall del fratello scomparso: “Manchi tutti i giorni” (Di martedì 4 gennaio 2022) Una foto che li ritrae abbracciati e felici e un messaggio dolce e al contempo molto triste. Così Kim Cattrall, l’attrice canadese diventata famosa grazie al suo ruolo in Sex and The City – dove interpretava Samantha – ha voluto ricordare su Instagram il fratello Christopher Cattrall, venuto a mancare nel 2018. Un post molto commovente dove l’attrice ha reso omaggio al suo ‘fratellino’, che oggi avrebbe compiuto 59 anni. Vi raccomandiamo... "Non l'ho più rivisto": Tiziana Giardoni parla della morte di Stefano D'Orazio “Oggi sarebbe stato il 59esimo compleanno del mio fratellino Chris. Tanti auguri, dolce “Topher”. Ci Manchi oggi e tutti i giorni. Riposa in pace“, ha scritto l’attrice ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Una foto che li ritrae abbracciati e felici e un messaggioe al contempo molto triste. Così Kim, l’attrice canadese diventata famosa grazie al suo ruolo in Sex and The City – dove interpretava Samantha – ha voluto ricordare su Instagram ilChristopher, venuto a mancare nel 2018. Un post molto commovente dove l’attrice ha reso omaggio al suo ‘fratellino’, che oggi avrebbe compiuto 59 anni. Vi raccomandiamo... "Non l'ho più rivisto": Tiziana Giardoni parla della morte di Stefano D'Orazio “Oggi sarebbe stato il 59esimo compleanno del mio fratellino Chris. Tanti auguri,“Topher”. Cioggi e. Riposa in pace“, ha scritto l’attrice ...

Advertising

AuroraImmacola1 : RT @PaolaCorb: @AuroraImmacola1 Che dolce ricordo! La mia nonna le indossava sempre ... fatte ai ferri e di vari colori , bellissime !? - DANIESPO3 : RT @MaryMoSoLu: Anche questo ricordo mi commuove molto. Paola scopriva a Pechino Express di essere in dolce attesa. Gli occhi di Tommy, l'e… - SOLELUNA212 : RT @MaryMoSoLu: Anche questo ricordo mi commuove molto. Paola scopriva a Pechino Express di essere in dolce attesa. Gli occhi di Tommy, l'e… - Giulia48113895 : RT @MaryMoSoLu: Anche questo ricordo mi commuove molto. Paola scopriva a Pechino Express di essere in dolce attesa. Gli occhi di Tommy, l'e… - MaryMoSoLu : Anche questo ricordo mi commuove molto. Paola scopriva a Pechino Express di essere in dolce attesa. Gli occhi di To… -