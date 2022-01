Giro d’Italia, Possetti (comitato vittime Morandi): “Passaggio non sia un ricordo per i morti. Il ponte è stato fatto, ma non c’è nulla di vittorioso” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Giro d’Italia 2022 passerà sopra il ponte Genova San Giorgio, l’infrastruttura autostradale costruita dopo la tragedia del 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone. Secondo il comitato in ricordo delle vittime del ponte Morandi, però, “non è una buona idea passando su quel ponte fare un ricordo alle vittime”. Come spiega la presidente Egle Possetti, infatti, “fin dall’inizio la nostra posizione su questo ponte è stata quella di non fare celebrazioni. È un ponte che è stato fatto ma non è una vittoria, non c’è nulla di vittorioso”. Video Vista/Courtesy Primo Canale L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il2022 passerà sopra ilGenova San Giorgio, l’infrastruttura autostradale costruita dopo la tragedia del 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone. Secondo ilindelledel, però, “non è una buona idea passando su quelfare unalle”. Come spiega la presidente Egle, infatti, “fin dall’inizio la nostra posizione su questoè stata quella di non fare celebrazioni. È unche èma non è una vittoria, non c’èdi”. Video Vista/Courtesy Primo Canale L'articolo ...

