GFVip 6 | spiazzante commento di Giulia Salemi su Soleil Sorge

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 gennaio 2022)commenta un video che riguarda. Ilspiazza pubblico e web! Ecco le sue parole Il Grande Fratello Vip inizia il 2022 col botto! Durate la puntata di lunedì 3 gennaio, infatti, si crea una vera e propria frattura tra i concorrenti del loft di Cinecittà che enfatizza ulteriormente le due fazioni presenti all’interno della casa: da una parte i “Ricciarelliani” e, dall’altra, i “Selassiani”. Prima fra tutte ad essere accusata di cattiveria e falsità,che, durante la diretta, non perde tempo per sottolineare ed evidenziare gli scivoloni di alcune concorrenti. I dibattiti, però, si trasformano in veri e propri litigi senza freni inibitori e gli animi, inevitabilmente, si surriscaldano creando un ambiente non proprio adatto ad ...