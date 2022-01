GF Vip 6, ex gieffina si scaglia contro Soleil Sorge: “Azzittitela!” (Di martedì 4 gennaio 2022) Indimenticabile protagonista del primo Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti qualche ora fa si è espressa su Instagram in merito ad alcuni meccanismi dell’attuale GF Vip. Antonella ha difeso la collega Antonella Mosetti dai numerosi attacchi e si è scagliata contro Soleil Sorge. Ecco le parole della Mosetti: “La gogna mediatica nei confronti di Miriana… Eccola… Mi ricordo qualche anno fa…” ha esordito la Mosetti, “quando si mettono in testa di coprire per forza le persone che si comportano male affossano quelle brave, tipo Miriana”. E ancora, alludendo chiaramente alla Sorge:“Ma lei si sa difendere, vi prego qualcuno blocchi le ragazzine che senza esperienza si sentono già delle grandi dive e grandi donne internazionali dello showbiz. Azzittitele… che vergogna” ha concluso. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 gennaio 2022) Indimenticabile protagonista del primo Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti qualche ora fa si è espressa su Instagram in merito ad alcuni meccanismi dell’attuale GF Vip. Antonella ha difeso la collega Antonella Mosetti dai numerosi attacchi e si èta. Ecco le parole della Mosetti: “La gogna mediatica nei confronti di Miriana… Eccola… Mi ricordo qualche anno fa…” ha esordito la Mosetti, “quando si mettono in testa di coprire per forza le persone che si comportano male affossano quelle brave, tipo Miriana”. E ancora, alludendo chiaramente alla:“Ma lei si sa difendere, vi prego qualcuno blocchi le ragazzine che senza esperienza si sentono già delle grandi dive e grandi donne internazionali dello showbiz. Azzittitele… che vergogna” ha concluso. Dello stesso argomento ...

