Data elezione presidente Repubblica: ecco quando si svolgerà

Data elezione presidente Repubblica: quando si svolgerà l'elezione del successore di Mattarella? Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per eleggere il presidente della Repubblica.

