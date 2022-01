Covid, gli Stati Uniti superano 1 milione di casi in un giorno. In Germania continuano a salire i contagi: oltre 30mila con 356 morti (Di martedì 4 gennaio 2022) Gli Stati Uniti sono Stati travolti dalla nuova variante Omicron del coronavirus e nelle ultime ore il Paese ha fatto registrare il più alto numero di contagi dall’inizio della pandemia, con oltre 1 milione di casi registrati. Un incremento mai visto, soprattutto in alcuni Stati come la Florida, dovuto anche agli assembramenti durante le festività. In Germania i casi di Covid continuano a salire di nuovo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.561 nuovi contagi e 356 morti. In quattro giorni, i numeri della pandemia in tutti gli States sono raddoppiati. Sono invece 4 volte di più se raffrontati ai dati di appena una settimana fa. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Glisonotravolti dalla nuova variante Omicron del coronavirus e nelle ultime ore il Paese ha fatto registrare il più alto numero didall’inizio della pandemia, condiregistrati. Un incremento mai visto, soprattutto in alcunicome la Florida, dovuto anche agli assembramenti durante le festività. Indidi nuovo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.561 nuovie 356. In quattro giorni, i numeri della pandemia in tutti gli States sono raddoppiati. Sono invece 4 volte di più se raffrontati ai dati di appena una settimana fa. In ...

