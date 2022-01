ATP Cup live in tv, riscatto Germania. Australia - Russia decisiva (Di martedì 4 gennaio 2022) Alexander Zverev e Jan - Lennard Struff riscattano la sconfitta nella prima giornata e rilanciano la Germania nella corsa alla semifinale nel Gruppo C di ATP Cup, trasmessa in diretta su SuperTennis. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Alexander Zverev e Jan - Lennard Struff riscattano la sconfitta nella prima giornata e rilanciano lanella corsa alla semifinale nel Gruppo C di ATP Cup, trasmessa in diretta su SuperTennis. ...

