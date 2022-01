Varese | Valente | ‘padre violento non è buon padre | prevalga interesse minore’

Advertising

Lo dice la senatrice del Pd Valeria, presidente della commissione sul Femminicidio e la ... anche alla luce di quanto puntualmente riferito dal presidente del Tribunale di, era agli ...Leggi Anche, uccide il figlio di 7 anni e nasconde il corpo nell'armadio. Poi tenta di ... Sulla pagina Facebook 'In quanto donna' - amministrata dalla giornalista Emanuelache da molti ...Roma, 3 gen. "Lo ripetiamo ancora una volta: un padre violento non può essere considerato un buon padre, non c'è diritto alla bigenitorialita che tenga. Di fron ...Davide Paitoni ha sgozzato e poi chiuso in un armadio il corpo del figlio Daniele di 7 anni per vendicarsi della ex, madre del bambino, che lo aveva denunciato per lesioni e minacce e aveva chiesto la ...