Varese | uccide figlio | domani udienza di convalida

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - E' in programma domani, probabilmente in tarda mattinata, l'udienza di covalida per Davide Paitoni, 40 anni, l'uomo accusato di aver ucciso accoltellandolo alla gola il figlio Daniele di 7 anni e di aver ferito l'ex moglie Laura, 36 anni, con più coltellate al volto, all'addome e alla schiena. Il piccolo aveva trascorso il Capodanno con il papà, dal 26 novembre scorso agli arresti domiciliari a casa del nonno per aver accoltellato un collega di lavoro, ma da quella abitazione a Morazzone (Varese) non è mai uscito. I carabinieri guidati dal colonnello Gianluca Piasentin hanno trovato il corpo senza vita dentro un armadio; di fianco un biglietto del padre in cui annuncia di aver ucciso moglie e figlio e di essersi suicidato. Una confessione di un piano non realizzato fino in ...

msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - frabarraco : RT @MiyakeEau: Omicidio a Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l'ex moglie: arrestato mentre tenta la fuga - angelismi : #TorredelGreco: madre annega figlio di 2 anni. #Varese: padre uccide figlio di 7 anni. Erode è in mezzo a noi. Ancora oggi. - libellula58 : Varese, uccide il figlio di 7 anni e nasconde il corpo nell’armadio. Poi tenta di accoltellare la ex moglie: fermat… - OsservaMy : Accoltella un collega, ma ottiene lo stesso l'affidamento del figlio. No, non era pericoloso. Li mortacci vostri! -