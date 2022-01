Uomini e Donne, Andrea Cerioli positivo al Covid: “Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è un periodo facile, questo, per quanto riguarda la situazione pandemica in Italia. I contagi non si arrestano, anzi, complici le festività natalizie e i numerosi spostamenti tra regioni i casi di Covid nel nostro Paese sono in forte aumento. Tra di loro anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno comunicato ai loro follower sui social di essere risultati positivi al tampone. Dopo Clizia Incorvaia, Gaia Gozzi, Fedez e Chiara Ferragni, nelle ultime ore anche Andrea Cerioli ha scoperto di aver contratto il virus. “Welcome 2022“, ha scritto a corredo della foto del tampone che mostrava il risultato positivo. L’ex tronista in una storia successiva ha poi raccontato come si sente ed i sintomi che sta riscontrando: “Mi sento come se mi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è un periodo facile, questo, per quanto riguarda la situazione pandemica in Italia. I contagi non si arrestano, anzi, complici le festività natalizie e i numerosi spostamenti tra regioni i casi dinel nostro Paese sono in forte aumento. Tra di loro anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno comunicato ai loro follower sui social di essere risultati positivi al tampone. Dopo Clizia Incorvaia, Gaia Gozzi, Fedez e Chiara Ferragni, nelle ultime ore ancheha scoperto di aver contratto il virus. “Wel2022“, ha scritto a corredo della foto del tampone che mostrava il risultato. L’ex tronista in una storia successiva ha poi raccontatosi sente ed i sintomi che sta riscontrando: “Mise mi ...

Advertising

fattoquotidiano : Lavoro e stipendi, per i 25enni meno di 15mila euro lordi all’anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e don… - PontAcadLife : Oggi @Corriere si accorge di #StoriesOfAGeneration con @Pontifex su @netflix @NetflixIT. Storie di uomini e donne c… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - RK__Rebecca : RT @Nicknameless_: agli uomini etero piacciono davvero le donne? risposta: no - _Bluster : RT @Nicknameless_: agli uomini etero piacciono davvero le donne? risposta: no -