Traffico Roma del 03-01-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Maggiore prudenza sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di un incidente tra l’ostiense lo svincolo dell’autostrada-fiumicino rallentamenti perintenso sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in direzionestessa situazione sulla diramazioneSud tra Torrenova e allegra verso il centro città in prossimità dell’Euro prestare attenzione per un incidente sul Piazzale dell’Agricoltura e per lavori ricordiamo che si viaggia tramite riduzione di carreggiata su via Salaria in prossimità dell’ingresso dell’aeroporto dell’Urbe per maggiori dettagli su questa ed altre notiziepunto luce de.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo ...