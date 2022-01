Torino, il bimbo di un mese ricoverato per Covid sta meglio. 'Finalmente oggi c'è un po' di ottimismo' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Migliorano le condizioni del neonato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di Torino . Il piccolo di appena un mese è tra i positivi più giovani d'Italia . A confermarlo la ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Migliorano le condizioni del neonatoin terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di. Il piccolo di appena unè tra i positivi più giovani d'Italia . A confermarlo la ...

Advertising

MarilandTorino : RT @torinotoday: #Covid_19 #Torino Bimbo di un mese colpito da covid finisce in terapia intensiva - torinotoday : #Covid_19 #Torino Bimbo di un mese colpito da covid finisce in terapia intensiva - rep_torino : Bimbo di due mesi muore in braccio alla mamma tra la folla di Campo Smith a Bardonecchia [di Carlotta Rocci] [aggio… - MIRKO_ZOG : RT @SkyTG24: Malore improvviso, morto un bimbo di due mesi a Bardonecchia - Miti_Vigliero : Covid, bimbo di un mese ricoverato in terapia intensiva a Torino -