Ravanusa: al via domani gli accertamenti tecnici (Di lunedì 3 gennaio 2022) Cominceranno martedì a Ravanusa – ad opera del collegio peritale che è coordinato dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella – le operazioni di scavo, di campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell'area rossa di via Trilussa a Ravanusa (Ag) dove l'11 dicembre, dopo l'esplosione, hanno perso la vita 9 persone (oltre al piccolo Samuele che è first appeared on il Mattino di Sicilia.

