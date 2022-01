Omicidio Daniele, ecco perché il giudice ha dato a Paitoni il permesso di vedere il figlio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Davide Paitoni si trovava ai domiciliari per il rischio di inquinamento delle prove relative all'aggressione al collega, non perché considerato socialmente pericoloso. ecco cosa è successo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Davide Paitoni si trovava ai domiciliari per il rischio di inquinamento delle prove relative all'aggressione al collega, nonconsiderato socialmente pericoloso.cosa è successo

