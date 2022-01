Migranti: 55 sbarcati in 48 ore nel sud Sardegna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 55 i Migranti sbarcati tra l'1 e il 2 gennaio lungo le coste del sud Sardegna. Complessivamente sono stati registrati cinque arrivi. L'ultimo in ordine di tempo - 12 uomini e una donna - è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 55 itra l'1 e il 2 gennaio lungo le coste del sud. Complessivamente sono stati registrati cinque arrivi. L'ultimo in ordine di tempo - 12 uomini e una donna - è ...

Advertising

LegaSalvini : SBARCHI SENZA SOSTA: COSTE ITALIANE AL COLLASSO - pgmacchi : RT @fratotolo2: Scusi @NicolaMolteni, lei come sottosegretario all’Interno non ha nessuna responsabilità? 67mila #migranti sono sbarcati n… - SardiniaPost : Sbarcati i primi migranti del 2022: arrivati 54 uomini e una donna #Sardegna - FanariNella : RT @AzzurraBarbuto: 66.482 i clandestini sbarcati da gennaio. Primo Paese di provenienza:Tunisia. Trattasi di migranti economici,scelgono v… - compare_toto : RT @fratotolo2: Scusi @NicolaMolteni, lei come sottosegretario all’Interno non ha nessuna responsabilità? 67mila #migranti sono sbarcati n… -