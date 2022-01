Mercato Napoli | arriva Tuanzebe dalla Premier

Leggi su footdata

(Di martedì 4 gennaio 2022) Qualcosa si muove nelin entrata del: le ultime notizie infatti riferiscono dell’arrivo del nuovo difensore che dovrà prendere il posto di Manolas. Si tratta di Axel, inglese di origini congolesi, di proprietà del Manchester United ma che attualmente gioca all’Aston Villa. Ildeve ancora definire burocraticamente l’operazione, ma il giocatore classe ’97 quasi certamente farà visite mediche tra qualche giorno. C’è l’accordo tra Partenopei e Red Devils: affare in prestito secco senza riscatto. 600.000 euro di prestito fisso, più 400.000 se la squadra andrà in Champions League e altri possibili 200.000 in base al numero di presenze. In questa stagione con l’Aston Villa,ha collezionato solo 11 presenze trae Coppa di Lega.