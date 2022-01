Mascherine FFP2 a 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Federfarma ha accolto l’invito del Commissario straordinario Figliuolo a praticare un prezzo massimo di vendita delle Mascherine FFP2 pari a 0,75 euro. Federfarma intende così agevolare l’accesso della maggior parte di persone possibile ad un presidio di protezione individuale che, alla luce delle nuove norme varate dal Governo, riveste un’importanza fondamentale per poter continuare a svolgere le normali attività quotidiane. Il Protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario e le Associazioni di categoria, corrisponde agli indirizzi dettati dal Governo con l’emanazione del decreto-legge 229/2021 che, all’articolo 3, prevede appunto la stipula di un accordo volto ad assicurare la vendita dei dispositivi di protezione individuale FFP2 a prezzi contenuti. L’adesione da parte delle ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Federfarma ha accolto l’invito del Commissario straordinario Figliuolo a praticare un prezzo massimo di vendita dellepari a 0,75 euro. Federfarma intende così agevolare l’accesso della maggior parte di persone possibile ad un presidio di protezione individuale che, alla luce delle nuove norme varate dal Governo, riveste un’importanza fondamentale per poter continuare a svolgere le normali attività quotidiane. Il Protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario e le Associazioni di categoria, corrisponde agli indirizzi dettati dal Governo con l’emanazione del decreto-legge 229/2021 che, all’articolo 3, prevede appunto la stipula di un accordo volto ad assicurare la vendita dei dispositivi di protezione individualea prezzi contenuti. L’adesione da parte delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - fernandella25 : RT @F_DUva: Bene l'accordo raggiunto per calmierare i prezzi delle #mascherine. Le #Ffp2 verranno vendute al costo di 0,75€ l'una, come chi… - fabriziamgg : A quelli che si chiedono perché l’uso della mascherina ffp2 all’aperto: beati voi! non casi umani che espettorano i… -