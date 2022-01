Luna incontra la cuginetta | Antonino Spinalbese pazzo d’amore per sua figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 3 gennaio 2022)è innamorato della sua bambina, da quando hatutta per lui continua a pubblicare foto e video. E’ bellissima ladi Belen ema non lo è più la loro storia, finita così presto. La Rodriguez non ha rivelato il motivo della rottura, sembra sia stata lei delusa e a decidere di mettere fine al loro legame, ma resta sempre una madre perfetta. Belen è partita per una vacanza al caldo con Patrizia Griffini,ha portato suaa La Spezia, dalla sua famiglia. Da poche settimane anche la sorella diè diventata mamma e l’incontro tra le due cuginette è dolcissimo. “Eternamente” scrive l’ex compagno della showgirl argentina pubblicando le immagini della ...