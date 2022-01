La mamma del bimbo annegato a Torre del Greco confessa | sono stata io Credeva avesse un ritardo mentale

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Alla fine, ladelnelle acque didel, nel Napoletano, hato: «io». Un’ammissione agghiacciante, per quanto attesa dopo il decreto di fermo di indiziato di delitto che la Procura diAnnunziata ha emesso nei confronti della 40enne madre del piccolo di appena 2 anni, gravemente sospettata di omicidio volontario. E così, con le indagini condotte dai Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia didel. E coordinate dalla Procura oplontina, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della donna quale autrice del delitto, è arrivata anche la confessione....

