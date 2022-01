“La droga? Se non avessi smesso…”: la confessione di Omar Pedrini (che ha anche scritto un libro) (Di lunedì 3 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Omar Pedrini ha confessato di aver smesso in tempo di drogarsi e che proprio questa scelta lo avrebbe risparmiato da una morte in giovane età. Il cantautore ex leader dei Timoria, oggi 54enne, racconta di quando la nascita di suo figlio Pablo lo spinse a smettere con le droghe. Una scelta rivelatasi decisiva. “Capii che mi sarei dovuto dare una regolata con le droghe pesanti e partii per l’India in un ashram”, racconta Pedrini, che si sofferma poi sulla malattia congenita al cuore che dal 2002 in poi lo ha portato ad una serie di ricadute (l’ultima la scorsa estate, ndr). LEGGI anche => Francesi “Zitti e buoni”: Maneskin negativi al test antidroga “Se non avessi smesso in tempo sarei morto”, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha confessato di aver smesso in tempo dirsi e che proprio questa scelta lo avrebbe risparmiato da una morte in giovane età. Il cantautore ex leader dei Timoria, oggi 54enne, racconta di quando la nascita di suo figlio Pablo lo spinse a smettere con le droghe. Una scelta rivelatasi decisiva. “Capii che mi sarei dovuto dare una regolata con le droghe pesanti e partii per l’India in un ashram”, racconta, che si sofferma poi sulla malattia congenita al cuore che dal 2002 in poi lo ha portato ad una serie di ricadute (l’ultima la scorsa estate, ndr). LEGGI=> Francesi “Zitti e buoni”: Maneskin negativi al test anti“Se nonsmesso in tempo sarei morto”, ...

