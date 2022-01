Iraq | attacco di droni contro i soldati Usa a Baghdad

(Di lunedì 3 gennaio 2022)– Le forze americane di stanza a Camp Victory, nell’aeroporto internazionale di, sono state attaccate da duenel giorno del secondo anniversario dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo rende noto l’agenzia BasNews. Secondo funzionari iracheni e della coalizione internazionalel’Isis a guida Usa, isono stati abbattuti dal sistema di difesa C-Ram. Soleimani venne ucciso in undistatunitensi aordinato dall’allora presidente Trump. La rappresaglia dell’Iran arrivò cinque giorni dopo l’uccisione del generale, con il lancio di missiliuna base aerea statunitense ad Ain al-Assad inhacker...

Proprio due anni fa undi droni statunitensi all'aeroporto ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani e il suo tenente ......al - Assad in. HACKERATO IL SITO DEL JERUSALEM POST - Questa mattina il sito del Jerusalem Post e l'account Twitter del quotidiano israeliano Maariv sono stati hackerati in un presunto...Un sistema anti-missile «li ha intercettati e sono stati abbattuti senza incidenti», ha detto la fonte. Proprio due anni fa un attacco di droni statunitensi all'aeroporto ha ucciso il generale ..."Gli Stati Uniti sono responsabili di molti atti terroristici, come l'assassinio del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dell'Iran, il 3 gennaio 2020. Il generale è stato ucciso dur ...