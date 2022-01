Incidenti sul red carpet. I look più difettosi di sempre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutti sbagliano, comprese le celebrity. Ed è piuttosto consolatorio pensare che anche nella carriera delle più fashion, seguite da flotte di designer e stylist, ci sono stati Incidenti di percorso. Errori di valutazione, trasparenze inattese, vestiti strappati… se certi faux pas sono rimasti tali, altri si sono rivelati momenti di stile altissimi, entrati nella storia come alcuni dei look più iconici. Ecco gli abiti difettosi rimasti negli annali della moda sul red carpet. Nel bene e nel male. Bella Hadid e gli spacchi Non una, non due. Sono ben tre le volte in cui la top-model Bella Hadid ha commesso lo stesso errore. Chi non risica non rosica, e con gli spacchi la posta in gioco è sempre molto alta. Una folata di vento, una falcata troppo ampia o una posa sbagliata e accidentalmente la ... Leggi su amica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutti sbagliano, comprese le celebrity. Ed è piuttosto consolatorio pensare che anche nella carriera delle più fashion, seguite da flotte di designer e stylist, ci sono statidi percorso. Errori di valutazione, trasparenze inattese, vestiti strappati… se certi faux pas sono rimasti tali, altri si sono rivelati momenti di stile altissimi, entrati nella storia come alcuni deipiù iconici. Ecco gli abitirimasti negli annali della moda sul red. Nel bene e nel male. Bella Hadid e gli spacchi Non una, non due. Sono ben tre le volte in cui la top-model Bella Hadid ha commesso lo stesso errore. Chi non risica non rosica, e con gli spacchi la posta in gioco èmolto alta. Una folata di vento, una falcata troppo ampia o una posa sbagliata e accidentalmente la ...

