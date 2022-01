“Il lockdown? E’ stato un grave errore”. Virologo inglese boccia le misure sul Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il lockdown? Un clamoroso errore che sta provocando gravi danni sul piano sociale ed economico e che, di fatto, ha prolungato la durata dell’epidemia di Covid-19. A sostenerlo non è un pericoloso no-vax o un folle negazionista ma uno dei più importanti e autorevoli virologi del mondo: Mark Woolhouse, esperto di malattie infettive all’Università di Edimburgo, che in un libro fotografa tutti gli errori fatti dai sedicenti esperti e dai governi nel tentativo di fronteggiare l’epidemia. Epidemia pericolosa solo per anziani e malati L’atto di accusa è contenuto in un libro che verrà pubblicato nei prossimi giorni e che promette già di far discutere: in “The Year the World Went Mad: A Scientific Memoir” (L’anno in cui il mondo impazzì: una memoria scientifica), il professor Woolhouse spiega per quale motivo le lunghe chiusure e i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il? Un clamorosoche sta provocando gravi danni sul piano sociale ed economico e che, di fatto, ha prolungato la durata dell’epidemia di-19. A sostenerlo non è un pericoloso no-vax o un folle negazionista ma uno dei più importanti e autorevoli virologi del mondo: Mark Woolhouse, esperto di malattie infettive all’Università di Edimburgo, che in un libro fotografa tutti gli errori fatti dai sedicenti esperti e dai governi nel tentativo di fronteggiare l’epidemia. Epidemia pericolosa solo per anziani e malati L’atto di accusa è contenuto in un libro che verrà pubblicato nei prossimi giorni e che promette già di far discutere: in “The Year the World Went Mad: A Scientific Memoir” (L’anno in cui il mondo impazzì: una memoria scientifica), il professor Woolhouse spiega per quale motivo le lunghe chiusure e i ...

