I media americani: “Dalla procura di New York un mandato di comparizione per Trump” (Di lunedì 3 gennaio 2022) NEW York – Il procuratore di New York, Letitia James, vorrebbe sentire l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), nell’ambito dell’indagine in corso per verificare se la società di Trump abbia gonfiato il valore dei suoi asset per motivi fiscali. E’ quanto riportano i media americani, sottolineando che un mandato di comparizione sarebbe stato inviato proprio all’ex presidente. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022) NEW– Iltore di New, Letitia James, vorrebbe sentire l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald(foto), nell’ambito dell’indagine in corso per verificare se la società diabbia gonfiato il valore dei suoi asset per motivi fiscali. E’ quanto riportano i, sottolineando che undisarebbe stato inviato proprio all’ex presidente. L'articolo L'Opinionista.

