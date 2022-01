Ha confessato la madre del bimbo di 2 anni annegato a Torre del Greco: fermata per omicidio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Era convinta che il suo bimbo di due anni e mezzo avesse un ritardo psichico, così lo ha gettato nel mare gelido di Torre del Greco poco dopo le 22 di ieri sera facendolo morire annegato. Ha confessato durante l’interrogatorio con gli inquirenti la madre del piccolo, una donna di 42 anni del comune nel Napoletano fermata ora con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il provvedimento è stato disposto dalla pm Andreana Ambrosino coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Interrogata per ore insieme al marito alla presenza del suo difensore nella caserma dei carabinieri di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la donna – che ha un altro figlio di sette anni – ha ammesso tutto. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Era convinta che il suodi duee mezzo avesse un ritardo psichico, così lo ha gettato nel mare gelido didelpoco dopo le 22 di ieri sera facendolo morire. Hadurante l’interrogatorio con gli inquirenti ladel piccolo, una donna di 42del comune nel Napoletanoora con l’accusa divolontario aggravato. Il provvedimento è stato disposto dalla pm Andreana Ambrosino coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Interrogata per ore insieme al marito alla presenza del suo difensore nella caserma dei carabinieri di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la donna – che ha un altro figlio di sette– ha ammesso tutto. Il ...

