Finale di Supercoppa tra Inter e Juve | Cottarelli | “Sarebbe stato meglio rinviarla”

MILANO – "Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della Finale di Supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Serie A dice di no. Si gioca il 12 gennaio. Una decisione sbagliata. Sarebbe stato meglio rinviare". Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

