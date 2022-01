Danza | Gotor consegna ad Abbagnato medaglia sindaco per Capodarte

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Unaa Eleonoraè statata, ieri sera, prima dell’ultima replica di ‘Schiaccianoci’ al Teatro dell’Opera, dall’assessore alla cultura del Campidoglio Miguela nome deldi Roma Roberto Gualtieri per aver partecipato alle iniziative di. “Abbiamo riempito i luoghi della cultura e della città, tenute accesi le luci per dimostrare, anche in un periodo difficile come questo- ha dichiarato- che la cultura, la, l’arte, i musei devono esserci perché costituiscono la parte fondamentale della nostra identità”. Ed ha aggiunto dinanzi ad una platea sold out e alla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma: “che sia un anno nuovo, anche per la, che sia migliore ...