Covid, raggiunto l’accordo: in farmacia mascherine Ffp2 a meno di 1 euro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – mascherine Ffp2 a prezzo calmierato, la struttura commissariale d’accordo con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita a 75 centesimi di euro ciascuna. l’accordo, come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Le mascherine Ffp2 sono obbligatorie: – Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati – Per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma –a prezzo calmierato, la struttura commissariale d’accordo con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti haun accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita a 75 centesimi diciascuna., come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Lesono obbligatorie: – Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati – Per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o ...

