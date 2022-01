Covid, focolaio su una nave da crociera a Genova: 150 positivi. Isolati nelle cabine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un gruppo di 150 di passeggeri è risultato positivo al bordo di una nave da crociera Grandiosa del gruppo Msc arrivata nel porto di Genova e proveniente da Marsiglia. Secondo le prime informazioni confermate dalla compagnia crocieristica tutti i casi sono asintomatici, e preventivamente come da protocollo sono stati Isolati nelle cabine in attesa delle procedure di sbarco per tornare a casa nelle prossime ore. Il tracciamento è avvenuto tramite le linee guida anti-Covid preventive che prevedono almeno 3 tamponi per salire a bordo delle crociere. Se i posti nella struttura territoriale genovese dovessero esaurirsi, i rimanenti turisti stranieri positivi verranno accolti, secondo quanto appreso, in una rsa in Piemonte. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un gruppo di 150 di passeggeri è risultato positivo al bordo di unadaGrandiosa del gruppo Msc arrivata nel porto die proveniente da Marsiglia. Secondo le prime informazioni confermate dalla compagnia crocieristica tutti i casi sono asintomatici, e preventivamente come da protocollo sono statiin attesa delle procedure di sbarco per tornare a casaprossime ore. Il tracciamento è avvenuto tramite le linee guida anti-preventive che prevedono almeno 3 tamponi per salire a bordo delle crociere. Se i posti nella struttura territoriale genovese dovessero esaurirsi, i rimanenti turisti stranieriverranno accolti, secondo quanto appreso, in una rsa in Piemonte. La ...

Advertising

repubblica : Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione [di Giuseppe Filetto] - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - repubblica : Focolaio di Covid nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore: l'ex premier e la compagna Marta Fascina sono neg… - JJ1897JJ : RT @lametabasta: Ma che voi sappiate, hanno mai chiuso una farmacia o un supermercato per focolaio covid? ???? - Milan70Roberto : RT @ChanceGardiner: Tiziana Panella: Sono stata male, ho pianto di paura. La cena del 24 ha colpito. Focolaio familiare. Tutto come da manu… -