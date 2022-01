Covid, dai campioni delle acque reflue il dato sul forte incremento di Omicron sotto Natale (Di lunedì 3 gennaio 2022) I campioni prelevati dalle acque reflue indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre. Lo affermano i risultati della flash survey straordinaria dell’Istituto Superiore di Sanità su Omicron, che ha analizzato 282 campioni di acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome. In totale, 80 campioni (28.4%) sono stati identificati come positivi per la variante Omicron mediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità. Nell’arco delle 3 settimane, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Iprelevati dalleindicano undella circolazione della variantedi SARS-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre. Lo affermano i risultati della flash survey straordinaria dell’Istituto Superiore di Sanità su, che ha analizzato 282diraccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome. In totale, 80(28.4%) sono stati identificati come positivi per la variantemediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità. Nell’arco3 settimane, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato ...

