Calciomercato Milan – Castillejo | il Diavolo aspetta l’offerta giusta

Gazzetta_it : Milan, visto che Faivre? Il Brest apre alla cessione. Per gennaio lo scenario resta aperto... - Gazzetta_it : #calciomercato Il Lilla non ha blindato Botman e Sanches: ecco perché il Milan può sperare - cmdotcom : #Milan , si accende la pista Botman: vertice con il Lille, la situazione - redazionePS24 : ?? #Calciomercato #SerieA, @AliaGuagni è una nuova giocatrice del @acmilan ?? - AndyRussell6 : RT @sa_cantone: Situazione #Botman: Accordo di massima tra il #Milan e il giocatore. L'agente ora è in pressing sul #Lille per ridurre la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 I dirigenti delsi stanno muovendo per rinnovare il contratto di Rafael Leao : Maldini e Massara spingono per blindare il portoghese, e hanno già fissato un incontro con l'agente del giocatore Jorge Mendes.Commenta per primo Nuova giornata di allenamento per il Mila n per preparare la sfida con la Roma del 6 gennaio: Ante Rebic, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic hanno svolto la prima parte in gruppo. ...Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della “Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato” sono: Juventus Women (prima in classifica nell’ultimo campionato); Milan Femminile (secondo in c ...Il Milan potrebbe mettere nel mirino Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina di Vincenzo Italiano: le ultime notizie di calciomercato ...