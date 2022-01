Bordate di Alex Belli contro “Tappezzerie” e “AnsiaMan” | con chi ce l’avrà?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 3 gennaio 2022)sarà sempre ricordato come uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore emiliano, nel bene e nel male, continua a far parlare di sé e a qualche ora dalla puntata di questa sera, lunedì 3 gennaio 2022, ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé. Nella casa più spiata d’Italia è stato uno dei personaggi più chiacchierati per via del ‘triangolo amoroso’ che si era venuto a creare con Soleil Sorge e con Delia Duran. Se con la venezuelana ha una relazione stabile all’esterno del loft di Cinecittà, all’interno, invece, aveva creato un legame speciale con l’italo-americana. La frecciatina dipare che avrebbe udito alcuni concorrenti del GF Vip 6 parlare di lui e delle sue clip durante la permanenza nella casa del ...