Bomba Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini fa fuori Delia Duran | “E’ successa una brutta cosa” Ecco tutta la verità

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 gennaio 2022)Vip,stoppa l’ingresso di. IlVip dovrebbe tornare con il doppio appuntamento settimanale in prime time. E la compagna di Alex Belli non entrerà (almeno a breve). News riguardanti ilVip 6. Nelle scorse ore è trapelato che, data per sicura in qualità di nuova concorrente dal 3 gennaio 2022, non entrerà in giocote la puntata di oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Dunque, per ora, la modella venezuelana rimane ferma ai box. A rivelarlo indirettamente è lei stessa nel corso della notte di Capodanno. La serata di San Silvestro l’ha trascorso in compagnia di Alex Belli (foto e video ...