(Di lunedì 3 gennaio 2022) BOLOGNA – “Caro, un altro anno carico di gioie, dolori, fatica se ne è andato, scivolando via in un interminabile attimo. Posso solo immaginare la riflessione che avresti condiviso, forse sarebbe diventata il punto di partenza di una nuova canzone.il tuo, ovunque tu sia”. Con queste parole Dodi3 gennaio 2013 L'articolo L'Opinionista.

Advertising

RaiCultura : Anniversario della morte di Rita Levi Montalcini, avvenuta il #30dicembre 2012. Qui di seguito un'intervista esclus… - Lopinionista : Anniversario morte Valerio Negrini, Battaglia: 'Continua il tuo viaggio' - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Ieri,1 gennaio, ricorreva l'anniversario della morte di mio papà, avvenuta moltissimi anni fa. Io frequentavo l'ultimo… - appartenersi : Mio nonno paterno sarebbe nato il 31/12/1921 ma è stato registrato il giorno dopo, ufficialmente avrebbe compiuto 1… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Sul sito della testata Israeliana è apparso un video di un'esercitazione missilistica iraniana. Stesso messaggio appars… -

Ultime Notizie dalla rete : Anniversario morte

L'Opinionista

3 gennaio 2022 - Domani, 4 gennaio , saranno passati 31 anni dalladi Mauro Mitilini , Andrea Moneta , Otello Stefanini , i tre carabinieri poco più che ... Unche ogni anno ...Domani saranno passati 31 anni dalladi Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Otello Stefanini, i tre Carabinieri poco più che ventenni ... Unche ogni anno Bologna ricorda con una cerimonia ...Sono 286 (+9) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 54 (+4) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi. Le vittime sono un 75enne di San Costanzo, un 77enne di Pesaro, un ...VILLARICCA – Villaricca è sotto choc per la morte della giovane Giusy, 37 anni, morta ieri sera dopo essersi contagiata dal Covid 19. La donna non era vaccinata ed era ricoverata all’ospedale San Giov ...