Al Quirinale c’è qualcuno che non vuole Mario Draghi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ugo Zampetti, potente segretario generale della presidenza della Repubblica, nonostante la lunga carriera alla Camera e i 72 anni appena compiuti, punta a restare al Colle: o col bis di Sergio Mattarella o con un suo allievo tipo Pier Ferdinando Casini. Ecco per chi lavora, cosa ha fatto in questi anni e perché non ha mai legato col premier Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ugo Zampetti, potente segretario generale della presidenza della Repubblica, nonostante la lunga carriera alla Camera e i 72 anni appena compiuti, punta a restare al Colle: o col bis di Sergio Mattarella o con un suo allievo tipo Pier Ferdinando Casini. Ecco per chi lavora, cosa ha fatto in questi anni e perché non ha mai legato col premier

Advertising

pietroraffa : ??? C'è una regola non scritta che vige da decenni: al Quirinale (ufficialmente) non ci si candida. Mai.… - ilriformista : “Gli italiani si sentirebbero più sicuri se Mattarella restasse al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Non c’è dubb… - Ettore_Rosato : “Su elezione Presidente della Repubblica, c’è necessità di avere una maggioranza larga: l’equilibrio che i partiti… - giberna2 : Sì, forse c’è stato un calo di draghitudine. Mannaggia al Quirinale. Forse c’ha raggione Orfini: votare in massa per Mattarella - catania_turi : RT @pieroomega: Possibile che in questo paese non ci sia una persona normale, incensurata, non pagata da lobby, non legata a consorterie di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale c’è Trattato del Quirinale, Italia e Francia unite anche contro l’agropirateria alimentare Beverfood.com