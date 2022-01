Agguato mortale nel rione | 31enne ucciso a colpi di pistola

Advertising

Ragusanews : L’agguato mortale di Messina, interrogato e rilasciato uno dei sospettati - Ragusanews : Agguato mortale a Messina, caccia ai sicari VIDEO - news24_city : Agguato mortale a Foggia, 32enne ucciso davanti alla porta di casa - infoitinterno : Agguato mortale nel Vibonese, 39enne ucciso dal barbiere. Caccia al sicario (DETTAGLI) - silviodisilvio1 : @fattoquotidiano @marcolillo Lui era un manovale della criminalità, ma i mandanti erano altri perché non si possono… -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato mortale

... sia la vittima che la persona sospettata di avergli sparato avrebbero precedenti per droga, come l'uomo rimasto ferito nell'. Per tutto il pomeriggio i carabinieri hanno interrogato numerose ...Non si escludono legami con quest'ultimo episodio e con un precedenteche, la sera dell'11 novembre, ebbe come vittima Andrea Merolla. Capone era ritenuto vicino al gruppo criminale ...Sottoposta a verifica un’ampia porzione di territorio del piano stella nel comune di Gela, dove operano 5 aziende consorziate tra loro The post Blitz anti caporalato a Gela, nei guai due imprenditori ...I numeri sul Covid19 a Siracusa sono sempre più preoccupanti. In poco più di un giorno, dall'1 al 2 gennaio, si è passati da 744 a 916 positivi. The post Covid19, Siracusa verso i 1000 contagi, code p ...