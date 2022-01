Volley, SuperLega 2022: Milano corsara a Taranto dopo una maratona di oltre due ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’Allianz Milano supera in trasferta la Gioiella Prisma Taranto per 2-3 (29-27; 22-25; 16-25; 25-21; 10-15) nel recupero della 13ma giornata d’andata del campionato di SuperLega di Volley maschile 2021-2022. Partita spettacolare al PalaMazzola di Taranto, risolta solo dopo oltre 2 ore di gioco. Due punti molto importanti per Milano, che raggiunge così Padova a quota 17 in classifica, mettendo nel mirino il sesto posto. Buona prestazione dei padroni di casa, che mettono in cascina un punto che potrebbe risultare decisivo nella corsa salvezza. Al termine di un primo set equilibratissimo in cui nessuna delle due formazioni riesce a prendere mai più di due punti di vantaggio, sono i padroni di casa a piazzare il break decisivo e portarsi ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’Allianzsupera in trasferta la Gioiella Prismaper 2-3 (29-27; 22-25; 16-25; 25-21; 10-15) nel recupero della 13ma giornata d’andata del campionato didimaschile 2021-. Partita spettacolare al PalaMazzola di, risolta solo2 ore di gioco. Due punti molto importanti per, che raggiunge così Padova a quota 17 in classifica, mettendo nel mirino il sesto posto. Buona prestazione dei padroni di casa, che mettono in cascina un punto che potrebbe risultare decisivo nella corsa salvezza. Al termine di un primo set equilibratissimo in cui nessuna delle due formazioni riesce a prendere mai più di due punti di vantaggio, sono i padroni di casa a piazzare il break decisivo e portarsi ...

