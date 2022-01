Scuola: lezioni in dad per i non vaccinati. Ipotesi del governo (Di domenica 2 gennaio 2022) Il governo, giustamente, sta studiando nuove norme su Dad e quarantena in vista del ritorno a Scuola tra il 7 e il 10 gennaio. In alcune zone la riapertura slitterà a causa dei contagi. Non si escludono regole diverse, alle elementari e in prima media, visto l'avvio della campagna vaccinale 5-11. Del resto, nonostante alcune critiche giuste e mirate, il vaccino risulta essere l'unica vera arma efficace contro il Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Il, giustamente, sta studiando nuove norme su Dad e quarantena in vista del ritorno atra il 7 e il 10 gennaio. In alcune zone la riapertura slitterà a causa dei contagi. Non si escludono regole diverse, alle elementari e in prima media, visto l'avvio della campagna vaccinale 5-11. Del resto, nonostante alcune critiche giuste e mirate, il vaccino risulta essere l'unica vera arma efficace contro il Covid L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Scuola: lezioni in dad per i non vaccinati. Ipotesi del governo - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Anche in classe penalizzati i non vaccinati - IlPrimatoN : Anche in classe penalizzati i non vaccinati - DBarillarisson : @ladyonorato Amore mio, ma non è come dire che a scuola è stata piazzata una bomba solo perché qualcuno ha telefona… - Vitellozzo : Praticamente ora l'ASL dovrà decidere sia sulla disputa delle partite di Serie A sia sul rinvio delle lezioni a scu… -