Questa splendida Volvo degli anni Sessanta è l'auto che ha percorso più chilometri al mondo (Di domenica 2 gennaio 2022) La splendida Volvo P1800S del 1966 detiene un record da Guinness dei Primati: è l'auto che ha percorso più strada in assoluto. Il suo contachilometri, infatti, segna ben 5,2 milioni di km, una cifra semplicemente incredibile. Tutta Questa strada è stata fatta con al volante un unico proprietario, l'americano Irvin Gordon che il 30 giugno del 1966, all'età di 25 anni, la comprò da nuova spendendo 4.150 dollari. Una cifra che equivaleva a un intero stipendio e che riuscì ad ammortizzare ogni oltre previsione, visto che per diversi anni percorse circa 150.000 km ogni anno. Il viaggio più lungo? Ben 45 ore da New York a Vancouver, in Canada. Dopo la scomparsa di Irvin Gordon, il 17 novembre 2018, l'auto che ha fatto più ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 gennaio 2022) LaP1800S del 1966 detiene un record da Guinness dei Primati: è l'che hapiù strada in assoluto. Il suo conta, infatti, segna ben 5,2 milioni di km, una cifra semplicemente incredibile. Tuttastrada è stata fatta con al volante un unico proprietario, l'americano Irvin Gordon che il 30 giugno del 1966, all'età di 25, la comprò da nuova spendendo 4.150 dollari. Una cifra che equivaleva a un intero stipendio e che riuscì ad ammortizzare ogni oltre previsione, visto che per diversipercorse circa 150.000 km ogni anno. Il viaggio più lungo? Ben 45 ore da New York a Vancouver, in Canada. Dopo la scomparsa di Irvin Gordon, il 17 novembre 2018, l'che ha fatto più ...

Advertising

AlfredoSpalla : Il 2022 comincia da questa splendida città che per anni è stata casa. Solo qualche giorno di vacanza, ma un belliss… - Melania_as_mela : Sono trooooppo debole per questa splendida amicizia???? @turbojr_ @MattiaZenzola [@alexias01 @AnnamariaGaleo2… - greensouffle : RT @fiory00: @RobertoBolle Colui che danza cammina sull'acqua e dentro una fiamma (F.G. Lorca) . Una frase che esprime al meglio questa spl… - fiory00 : @RobertoBolle Colui che danza cammina sull'acqua e dentro una fiamma (F.G. Lorca) . Una frase che esprime al meglio… - BlackMa42941320 : @vale8123110823 Pienamente D'accordo.. se la cosa non è reciproca non è una splendida sorpresa.... è solo una sorpr… -