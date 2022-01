Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: Mara Venier svela per quale motivo (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi pomeriggio torna Domenica In con Mara Venier. Durante una diretta su Instagram insieme a Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia, la conduttrice ha anticipato l’assenza di Pierpaolo Pretelli: per quale motivo? Perché Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In? Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In per via del cast dimezzato. Un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi pomeriggio tornaIn con. Durante una diretta su Instagram insieme a Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia, la conduttrice ha anticipato l’assenza di: per? PerchénonIn?nonIn per via del cast dimezzato. Un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: Mara Venier svela per quale motivo - Vinciroma1 : RT @GFantis: Buongiorno #prelemi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al mondo ci sono solo gli originali e sono loro... Il resto?! Brutta co… - GFantis : Buongiorno #prelemi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al mondo ci sono solo gli originali e sono loro... Il resto?… - milibrat6 : RT @Eleonor002: Inizia un nuovo anno e sono sempre più convinta che Pierpaolo Pretelli non ve lo meritate proprio - Libero41316546 : RT @alessia23_06: Perché ricordatevi tutti che di Pierpaolo Pretelli ce ne è, e c'è ne sarà sempre uno ???? #prelemi -