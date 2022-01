MMA, quando combatte Marvin Vettori nel 2022. Gli scenari e la rincorsa al titolo mondiale (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono passati poco più di due mesi dalla splendida vittoria di Marvin Vettori contro Paulo Costa. Lo scorso 23 ottobre il ribattezzato The Italian Dream surclassava il quotato brasiliano in uno dei match più attesi dell’anno e riscattava brillantemente la sconfitta maturata il 12 giugno contro Israel Adesanya, Campione del Mondo dei pesi medi. Grazie al successo ottenuto a Las Vegas (USA) il fighter italiano è balzato al secondo posto nel ranking UFC dei pesi medi. Il nostro portacolori è ormai un punto di riferimento più importante della promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il 28enne si è concesso del tempo per recuperare dai tre incontri disputati quest’anno (il 10 aprile regolò lo statunitense Kevin Holland) e lo rivedremo sull’ottagono nel corso del 2022. Dove, come e ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono passati poco più di due mesi dalla splendida vittoria dicontro Paulo Costa. Lo scorso 23 ottobre il ribattezzato The Italian Dream surclassava il quotato brasiliano in uno dei match più attesi dell’anno e riscattava brillantemente la sconfitta maturata il 12 giugno contro Israel Adesanya, Campione del Mondo dei pesi medi. Grazie al successo ottenuto a Las Vegas (USA) il fighter italiano è balzato al secondo posto nel ranking UFC dei pesi medi. Il nostro portacolori è ormai un punto di riferimento più importante della promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il 28enne si è concesso del tempo per recuperare dai tre incontri disputati quest’anno (il 10 aprile regolò lo statunitense Kevin Holland) e lo rivedremo sull’ottagono nel corso del. Dove, come e ...

Advertising

FL0WERB0YNAMU : ricordando quando ho visto la performance di gotta go agli mma 2019 e ho detto yeah she's the one chungha mia beloved - i99YJs : RT @JIM1NlSM: SCUSATA MA CHE CAZZO FATE A FARE SESSO PER AVERE UN ORGASMO QUANDO C’È DIONYSUS AI MMA 2019 CON QUELLA DANCE BREAK DELLA MADO… - JIM1NlSM : SCUSATA MA CHE CAZZO FATE A FARE SESSO PER AVERE UN ORGASMO QUANDO C’È DIONYSUS AI MMA 2019 CON QUELLA DANCE BREAK… - blueandguk : qui c'è una storia molto divertente : nonli conoscevo fin quando ad un evento forse mma boh vidi questo ragazzo bel… -