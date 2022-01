(Di domenica 2 gennaio 2022) Non ce la può fareD’per troppo tempo a patire nelle retrovie della politica. Se nasci primo resti primo e se il tuo partito nato da un moto di sdegno ed ira si chiama Articolo uno e viaggia però ultimo tra gli ultimi, prima o poi qualcosa dovrà cambiare, almeno per chi resta attore protagonista erga omnes ed erga sé. In un mondo che ci vuole al lavoro spesso malgrado noi almeno fino a 67 anni, un politico di 72 anni con sette vite politiche alle spalle è un giovanotto. E, stando alla popolarità social del suo quasi ufficiale annuncio di rientro nel Pd,D’è atteso, eccome. Nelle miserie della politica travolta dalla sbornia populista D’continua a risplendere di luce propria, agli occhi di molti. Al di là delle idee l’ex premier, ed ex capo politico di altri tempi, ci ...

ricpuglisi : Buon anno a Massimo D'Alema, bentornato nel @pdnetwork! - mante : Dopo Orietta Berti su Rai1 il 2022 del PD è Massimo d’Alema. - Chicco892892 : RT @janavel7: Anno nuovo? D'Alema torna a guidare il Pd. Berlusconi è protagonista politico. Renzi sta a Firenze. Presidente del Consiglio… - GuadagnoRaffae2 : Bersani, D’Alema tutti quelli dell’#articolouno fanno marcia indietro. Tornano nel @pdnetwork, anzi Massimo ha dett… - HuffPostItalia : Massimo D'Alema, l'eterno ritorna -

Su Quirinale e riforme Matteo Renzi avverte il Pd: lui non è la malattia eD'non è certo la cura, anzi, potrebbe amplificare l'isolamento Dem Argomenti trattati Renzi non si sente la malattia e non vede in D'la cura: 'Con noi riforme, con lui culto della ...Nelle miserie della politica travolta dalla sbornia populista D'Alema continua a risplendere di luce propria, agli occhi di molti. Al di là delle idee l'ex premier, ed ex capo politico di altri tempi, ...Il Pd sta per tornare a essere la "ditta". O forse, semplicemente, è la "ditta" che sta per tornare nel Pd. Non lo ha detto proprio così, dritto per dritto, ma è questo il senso dell'intervento di Mas ...