L’uomo non attacca più il corpo del nemico: ne colpisce l’ambiente. Vi ricorda qualcosa? (Di domenica 2 gennaio 2022) Fine d’anno col botto, di Omicron s’intende. E per non farvi mancare nulla, invece delle sponsorizzatissime letture di viaggi per forzati da quasi lockdown, conviene approfittare di questi ultimi giorni di festa per recuperare uno dei volumetti forse più agili di un filosofo da best-seller, il tedesco Peter Sloterdijk. Nella traduzione italiana (curata da Gianluca Bonaiuti per le edizioni Meltemi, nel 2006) il saggio s’intitola Terrore nell’aria. La tesi di fondo che Sloterdijk sviluppa con questa analisi individua uno dei tratti distintivi dell’umanità nel XX secolo nel salto di qualità di aver portato l’uccisione dei nemici sul piano dell’aria e dell’atmosfera. Come alcune grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale sanciscono, nell’Occidente industrializzato non si punta più a colpire con ogni mezzo direttamente il corpo dei nemici, ma attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Fine d’anno col botto, di Omicron s’intende. E per non farvi mancare nulla, invece delle sponsorizzatissime letture di viaggi per forzati da quasi lockdown, conviene approfittare di questi ultimi giorni di festa per recuperare uno dei volumetti forse più agili di un filosofo da best-seller, il tedesco Peter Sloterdijk. Nella traduzione italiana (curata da Gianluca Bonaiuti per le edizioni Meltemi, nel 2006) il saggio s’intitola Terrore nell’aria. La tesi di fondo che Sloterdijk sviluppa con questa analisi individua uno dei tratti distintivi dell’umanità nel XX secolo nel salto di qualità di aver portato l’uccisione dei nemici sul piano dell’aria e dell’atmosfera. Come alcune grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale sanciscono, nell’Occidente industrializzato non si punta più a colpire con ogni mezzo direttamente ildei nemici, ma attraverso ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «L’uomo non può scoprire nuovi oceani se non ha il coraggio di perdere di vista la riva» (André Gide). Buongiorn… - vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco: 'Dio stanotte ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma an… - fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - CasaLettori : Da sola mi appartengo. Non c’e dicotomia tra me e lo specchio. Una vive e l’altra sogna. Insieme ricordiamo un u… - AnimaTantra : RT @Gitro77: Articolo del Corriere della sera del 5 febbraio 1990. «Fermate l'uomo entro il 2030». L'uomo non lo so, ma con gli italiani ci… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo non L’uomo non attacca più il corpo del nemico: ne colpisce l’ambiente. Vi ricorda qualcosa? Il Fatto Quotidiano