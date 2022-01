(Di domenica 2 gennaio 2022) Terribile scontroieri sera poco dopo le 19:00, in via: emergono nuovi particolari sul sinistro in cui ha perso la, un ragazzo di appena 18, neldi. Il sinistro è accaduto in vianei pressi del civico 1770, a poca distanza dal distributore “Carburanti” in zona Borghesiana. L’è avvenuto tra una Fiat Panda condotta da un uomo italiano di 38e un motoveicolo Gilera Gp 800. Ed è propriomoto che si trovava, un ragazzo italiano di 18, che è deceduto sul posto. Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso ed è stato condotto al ...

Advertising

CorriereCitta : Incidente mortale sulla Casilina: Francesco perde la vita a 18 anni il giorno di Capodanno - GiorgioGib : RT @senzasinistra: Non credo di ricordare #8morti sul #lavoro in #2gg e mezzo. E nessun #controllo e nessuna #azienda viene #chiusa dopo un… - salernonotizie : Grave incidente mortale a Pellezzano: strada chiusa al traffico - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia dice addio al 2021 ma senza eccessi. Quest’anno nessun incidente mortale causato dai petardi e appena 14 ferit… - BabbaiFabry : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia dice addio al 2021 ma senza eccessi. Quest’anno nessun incidente mortale causato dai petardi e appena 14 ferit… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

... mentre 234 (+ 17,6 % rispetto al 2020) sono quelle decedute a causa di unin itinere. A ...di età dei più giovani e soprattutto dei più anziani sono quelle più a rischio di infortunioDieci incidenti, anche uno, nell'incrocio pericoloso tra via Ferrer e via De Cesare: l'amministrazione comunale corre ai ripari L'ultimo gravissimoera avvenuto tre mesi fa, quando una 69enne in bici era morta ...Terribile scontro mortale ieri sera poco dopo le 19:00, in via Casilina: emergono nuovi particolari sul sinistro in cui ha perso la vita Francesco, un ragazzo di appena 18 anni, nel giorno di Capodann ...In incidente mortale la sera di Capodanno sono morti due giovanissimi nel Salernitano. Le vittime sono Ilaria Bove, 15 anni e il fidanzatino Nicholas ...