Il Grande Fratello Vip torna con la doppia puntata (non al venerdì): ecco quando (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il Natale e il Capodanno, archiviate definitivamente le feste, il Grande Fratello Vip tornerà con la sua doppia puntata cambiando un giorno di messa in onda. Il Grande Fratello Vip torna con il doppio appuntamento: ecco quando Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (che verrà sostituita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Ariloveyoubabe : Entrano tutti per viversi il loro grande fratello e poi sono sempre in cerca di flirt #gfvip - daniela59151953 : @VitaBuongiorno Altro che se le spediamo a casa, quanto vorrei che il grande fratello cambiasse la domanda del tele… - DellaDglive : @LoveSeventh prova a chiedere ai geni del grande fratello -